Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автобус с гражданами Украины столкнулся с ограничителем высоты на высокой скорости в румынском городе Нэводар (неподалеку от черноморского курорта Констанца). В результате этого инцидента пострадали 15 человек, из которых восемь были госпитализированы. Об этом заявил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат в эфире бухарестского телеканала Antena-3.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

"В Нэводаре произошло ДТП, рейсовый автобус с Украины на полной скорости проехал через ограничитель высоты. В автобусе находились 45 человек, в основном граждане Украины. Водитель потерял бдительность, и в результате травмы получили 15 человек, включая двух детей. Восемь человек были госпитализированы в больницы Констанцы", — рассказал Арафат.

Чиновник подчеркнул, что жизни пострадавших не грозит никакая опасность, так как они получают квалифицированную медицинскую помощь. Автобус следовал обратно в Киев, как отмечает телеканал.

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