В Екатеринбурге в ходе драки нападавший открыла стрельбу

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге произошёл инцидент, в котором молодой человек получил травмы во время драки со стрельбой около местного компьютерного клуба. Об этом сообщает информационное агентство Е1.

Фото: мвд.рф

Конфликт произошёл на улице Мраморной. Свидетели утверждают, что группа мужчин напала на молодого человека и его спутницу. Девушка получила удары в лицо. Когда её спутник вмешался, чтобы защитить её, его начали избивать и пинать. В результате инцидента у него был диагностирован перелом челюсти.

В какой-то момент один из нападавших извлёк оружие и начал стрелять. На этот момент жильцы окрестных домов стали кричать, что вызвали полицию, в результате чего нападавшие быстро разбежались.

Когда правоохранительные органы прибыли на место происшествия, конфликт уже прекратился. В настоящее время полиция активно работает над выявлением личностей нападавших.



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