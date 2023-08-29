В Екатеринбурге произошёл инцидент, в котором молодой человек получил травмы во время драки со стрельбой около местного компьютерного клуба. Об этом сообщает информационное агентство Е1.
Конфликт произошёл на улице Мраморной. Свидетели утверждают, что группа мужчин напала на молодого человека и его спутницу. Девушка получила удары в лицо. Когда её спутник вмешался, чтобы защитить её, его начали избивать и пинать. В результате инцидента у него был диагностирован перелом челюсти.
В какой-то момент один из нападавших извлёк оружие и начал стрелять. На этот момент жильцы окрестных домов стали кричать, что вызвали полицию, в результате чего нападавшие быстро разбежались.
Когда правоохранительные органы прибыли на место происшествия, конфликт уже прекратился. В настоящее время полиция активно работает над выявлением личностей нападавших.
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