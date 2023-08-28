В Махачкале стая бродячих собак напала на ребёнка

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Махачкале стая бродячих собак напала на ребёнка. Животные ринулись с лаем на мальчика, но то проявил смекалку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Фото: search.creativecommons

Ребёнок успел заскочить в море. Животные испугались воды.

"Стая собак напала на ребёнка на берегу моря в микрорайоне Редукторный города Махачкалы. Мальчик спасся от безнадзорных животных, зайдя в морскую воду", — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали проверку и выясняют, кто должен следить за бродячими животными.

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