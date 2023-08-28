Минобороны РФ: над Люберцами ПВО уничтожила беспилотник

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская система ПВО предотвратила попытку беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Киеву, атаковать территорию Российской Федерации. Инцидент произошел в Подмосковье, где силы ПВО сбили беспилотник в воздухе. Эту информацию предоставили представители Минобороны России.

Фото: openverse

"28 августа около 04:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — заявили в ведомстве.

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