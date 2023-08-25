ЦБ сообщает о новой волне мошенничества на фоне внедрения цифрового рубля

Пилотное внедрение операций с реальными цифровыми рублями стартовало с 15 августа текущего года. В этом опытном этапе принимают участие ограниченный круг клиентов из 13 банков.
Однако на фоне увеличившегося общественного внимания к цифровому рублю было зафиксировано активное проявление мошеннической деятельности, как отмечено в сообщении пресс-службы Правления Центрального банка России.
Переход цифрового рубля в широкий массовый оборот предполагается осуществить согласно плану Банка России в период с 2025 по 2027 годы. Этот процесс будет реализован поэтапно.
Важно отметить, что все формы рубля — бумажные, безналичные и цифровые — будут по-прежнему доступны для использования гражданами, которые сами смогут выбирать, какими видами рубля проводить свои операции.
Следует подчеркнуть, что гражданам не следует ожидать каких-либо официальных уведомлений о цифровом рубле от банков или Центрального банка России.
Любые предложения, связанные с проведением операций с цифровыми рублями, которые могут поступить, как правило, мошенническими. Преступники активизируют свою деятельность в период информационного подъема и попытки внести шум в общественное сознание.
Целью их является либо запугать граждан угрозой потери средств (путем создания ложной идеи о том, что в будущем все деньги станут только цифровыми), либо предложить фальшивую возможность использования "цифровых рублей" на выгодных и уникальных условиях.
В большинстве случаев мошеннические схемы будут иметь классическую природу, например, под видом "безопасного счета" или "спасения ваших средств".
"Будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации", — подчеркнули в ЦБ РФ.
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