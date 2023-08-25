ЦБ сообщает о новой волне мошенничества на фоне внедрения цифрового рубля

1:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пилотное внедрение операций с реальными цифровыми рублями стартовало с 15 августа текущего года. В этом опытном этапе принимают участие ограниченный круг клиентов из 13 банков.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Однако на фоне увеличившегося общественного внимания к цифровому рублю было зафиксировано активное проявление мошеннической деятельности, как отмечено в сообщении пресс-службы Правления Центрального банка России.

Переход цифрового рубля в широкий массовый оборот предполагается осуществить согласно плану Банка России в период с 2025 по 2027 годы. Этот процесс будет реализован поэтапно.

Важно отметить, что все формы рубля — бумажные, безналичные и цифровые — будут по-прежнему доступны для использования гражданами, которые сами смогут выбирать, какими видами рубля проводить свои операции.

Следует подчеркнуть, что гражданам не следует ожидать каких-либо официальных уведомлений о цифровом рубле от банков или Центрального банка России.

Любые предложения, связанные с проведением операций с цифровыми рублями, которые могут поступить, как правило, мошенническими. Преступники активизируют свою деятельность в период информационного подъема и попытки внести шум в общественное сознание.

Целью их является либо запугать граждан угрозой потери средств (путем создания ложной идеи о том, что в будущем все деньги станут только цифровыми), либо предложить фальшивую возможность использования "цифровых рублей" на выгодных и уникальных условиях.

В большинстве случаев мошеннические схемы будут иметь классическую природу, например, под видом "безопасного счета" или "спасения ваших средств".

"Будьте бдительны и не поддавайтесь на мошеннические провокации", — подчеркнули в ЦБ РФ.

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