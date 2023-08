ЦБ сообщает о новой волне мошенничества на фоне внедрения цифрового рубля

Your browser does not support the audio element.

Пилотное внедрение операций с реальными цифровыми рублями стартовало с 15 августа текущего года. В этом опытном этапе принимают участие ограниченный круг клиентов из 13 банков.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.