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Двенадцатилетний ребенок-инвалид утонул из-за безответственной матери

2:21
Происшествия

Возбуждено уголовное дело в Петербурге в связи с трагической гибелью 12-летнего мальчика-инвалида.

Согласно информации от Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, произошедшей на берегу Солдатского озера в Колпино, мать ребенка оставила его наедине с сожителем, который уснул.

Смертельный инцидент и детали

События развернулись, когда мать 12-летнего мальчика решила провести отдых на берегу Солдатского озера. Она оставила своего сына с сожителем, предполагая, что ребенок будет в безопасности. Однако неожиданно для всех, сожитель заснул во время пребывания на пляже.

"Женщина... ушла на другое озеро. В ее отсутствие мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил ребенка в воде без сознания, - уточнили в управлении. - Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, на следующий день скончался".

Необходимо отметить, что мать погибшего мальчика уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Это факт, который не может быть проигнорирован при расследовании данного инцидента. Такое поведение, повторяющееся в прошлом, ставит под сомнение заботу и безопасность, которую должны обеспечивать родители своим детям.

Правовая ответственность и возможные наказания

Следственный комитет подчеркнул, что в данной ситуации мать 12-летнего мальчика может столкнуться с серьезными юридическими последствиями. Исходя из характера инцидента, ей грозит до двух лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности.

"Женщина... ушла на другое озеро. В ее отсутствие мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил ребенка в воде без сознания, - уточнили в управлении. - Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где, несмотря на своевременно оказанную помощь, на следующий день скончался".

Данное наказание направлено на подчеркивание важности ответственного поведения родителей и обеспечения безопасности своих детей, особенно в случае, если они нуждаются в особой заботе, как в случае с мальчиком-инвалидом.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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