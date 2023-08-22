Мошенница через поддельный аккаунт соцсети выманила 800 тысяч рублей у жителя Югры

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Знакомство с очаровательной молодой женщиной в социальных сетях привело к серьезным финансовым потерям для местного жителя из Сургутского района. По информации, предоставленной полицией Югры, жительница Омска использовала чужие фотографии моделей, чтобы обмануть мужчину из Югры и выманить у него почти миллион рублей, сообщает muksun.fm.

Фото: мвд.рф

Житель Сургутского района обратился в правоохранительные органы, сообщив о том, что стал жертвой мошенницы. В своём рассказе он поделился, что онлайн знакомство с девушкой в социальной сети переросло в переписку и даже некоторые отношения.

С течением времени девушка из Омска начала просить финансовой помощи. Мужчина не стал скупиться и в течение четырех месяцев регулярно пересылал деньги своей интернет-подруге, возможно, надеясь на будущую встречу. Всего сумма переводов составила 800 тысяч рублей. Однако, как только деньги мужчины иссякли, девушка перестала отвечать на его обращения.

По данным следствия, 21-летняя жительница Омска признала, что она узнала о такой схеме мошенничества в интернете. Создав фиктивные аккаунты с использованием чужих фотографий моделей, она совершала обман. Она также призналась, что общение с потерпевшим шло нацелено на получение прибыли от его имени. Полученные от него деньги она направила на собственные пластические операции.

В отношении данного инцидента было начато уголовное расследование по статье "Мошенничество".

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