Жители станицы под Волгоградом попросили Бастрыкина спасти их от криминалитета

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Станица Берёзовская Волгоградской области оказалась на грани социального взрыва. Жители заявляют, что их терроризирует ранее судимый Иван В., который сколотил группу единомышленников, пытающуюся установить в селе жизнь "по понятиям". С просьбой вмешаться и навести порядок станичники обратились к главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает V 1.

Фото: https://kuban.sledcom.ru/upload/site78/document_images/_I1Q6765-720x400%2C720x400.jpg

По словам жителей, жертвой избиения вночь с 26 марта на 27 марта в своём доме стала молодая женщина. Муж не мог её защитить, так как как в это время находился на СВО. Ей были нанесены травмы, вызвана скорая медицинская помощь и зафиксированы побои.

А поздним вечером 14 июня было совершено нападение на жителя станицы с проникновением в его дом и применением газового перцового баллончика, обрезков арматуры и бейсбольных бит. С тяжёлыми травмами мужчина был госпитализирован в районную ЦРБ, где остаётся до сих пор.

В письме на имя начальника районного отдела полиции указывается, что неформальным лидером группы, которая запугала станицу, стал местный 29-летний житель, который ведёт асоциальный образ жизни. И с ним уже боятся связываться после того, как он демонстративно сжёг на площади свою машину, которую у него забрали на штрафстоянку после задержания за управление в нетрезвом состоянии.

Сам Иван В. заявил корреспондентам издания, что "если и бил — то за дело". Также он признал, что сжигал машину, добавив, что никакую банду не создавал.

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