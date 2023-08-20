Станица Берёзовская Волгоградской области оказалась на грани социального взрыва. Жители заявляют, что их терроризирует ранее судимый Иван В., который сколотил группу единомышленников, пытающуюся установить в селе жизнь "по понятиям". С просьбой вмешаться и навести порядок станичники обратились к главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает V 1.
По словам жителей, жертвой избиения вночь с 26 марта на 27 марта в своём доме стала молодая женщина. Муж не мог её защитить, так как как в это время находился на СВО. Ей были нанесены травмы, вызвана скорая медицинская помощь и зафиксированы побои.
А поздним вечером 14 июня было совершено нападение на жителя станицы с проникновением в его дом и применением газового перцового баллончика, обрезков арматуры и бейсбольных бит. С тяжёлыми травмами мужчина был госпитализирован в районную ЦРБ, где остаётся до сих пор.
В письме на имя начальника районного отдела полиции указывается, что неформальным лидером группы, которая запугала станицу, стал местный 29-летний житель, который ведёт асоциальный образ жизни. И с ним уже боятся связываться после того, как он демонстративно сжёг на площади свою машину, которую у него забрали на штрафстоянку после задержания за управление в нетрезвом состоянии.
Сам Иван В. заявил корреспондентам издания, что "если и бил — то за дело". Также он признал, что сжигал машину, добавив, что никакую банду не создавал.
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