На Кубани выпускница продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента павшим

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В станице Отрадной Краснодарского края выпускница школы продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента воинам, павшим в Афганистане. В соцсети девушка выложила видео, на котором она с подругой танцует под немецкую музыку и вскидывает руку в фашистском приветствии.

Фото: "Девушка с ноутбуком на подоконнике" by ayampolsky is licensed under CC BY-SA 2.0.

В краевой прокуратуре сообщили, что на девушек завели административное дело, пишет RT. Им грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере до 2 тысяч рублей.

При этом сами школьницы за свой поступок уже принесли извинения, объяснив, что "злого умысла" он не имел.

Ранее суд в Ростовской области суд отправил в колонию мобилизованного, убившего сослуживца в состоянии алкогольного опьянения.

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