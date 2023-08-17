В станице Отрадной Краснодарского края выпускница школы продемонстрировала нацистское приветствие на фоне монумента воинам, павшим в Афганистане. В соцсети девушка выложила видео, на котором она с подругой танцует под немецкую музыку и вскидывает руку в фашистском приветствии.
В краевой прокуратуре сообщили, что на девушек завели административное дело, пишет RT. Им грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере до 2 тысяч рублей.
При этом сами школьницы за свой поступок уже принесли извинения, объяснив, что "злого умысла" он не имел.
Ранее суд в Ростовской области суд отправил в колонию мобилизованного, убившего сослуживца в состоянии алкогольного опьянения.
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