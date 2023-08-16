Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии начало операцию по поиску 17-летнего подростка, который пропал без вести в районе каньона Хашупсин в Гагрском районе. В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что подросток, родом из Саратова, был объявлен в розыск своими близкими родственниками во вторник вечером. С того момента Гагрский пожарно-спасательный отряд министерства по чрезвычайным ситуациям усердно занимается его поисками. Поисковые работы охватили окрестности Гагры, но пока никаких результатов получено не было. Роман Лабия, руководитель пресс-службы ведомства, подтвердил, что поиски продолжаются и сегодня.
В сообщениях в социальных сетях подчеркивается, что у подростка есть проблемы со здоровьем, что ещё больше вызывает опасения. Спасательные команды предполагают, что он, возможно, заблудился.
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