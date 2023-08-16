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Кузбасские грабители на примерно 1 миллион рублей дважды отобрали у 85-летнего старика деньги и ценности

2:28
Происшествия

В Кемеровской области полиция провела успешную операцию по задержанию троих подозреваемых в ограблении 85-летнего пенсионера. Этот случай вызвал широкий резонанс в области и поднял вопросы о безопасности граждан, сообщает Lenta.ru.

Кузбасские грабители на примерно 1 миллион рублей дважды отобрали у 85-летнего старика деньги и ценности
Фото: МВД РФ

В конце июля медицинский персонал больницы сообщил о случае с 85-летним пенсионером, который поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и другими серьёзными повреждениями. Инцидент произошёл в результате нападения злоумышленников. Врачи оценили травмы как тяжёлые и требующие длительного восстановления.

Полиция начала оперативное расследование после получения сообщения от медицинского учреждения. Изначально дело было возбуждено по статье 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Однако позднее следствие переквалифицировало это дело, определив его как разбой, согласно статье 162 УК РФ.

Следователи оперативно выяснили детали произошедшего. Согласно данным, полученным в ходе расследования, к преступлению причастны трое местных жителей в возрасте от 20 до 31 года. Важно отметить, что двое из подозреваемых имели судимости за ранее совершенные имущественные преступления.

Злоумышленники похитили у пенсионера деньги, ценные золотые изделия и три пистолета. По предварительным данным, оценённый ущерб от их действий составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. Это оставило старика в трудном материальном положении и серьёзно повлияло на его безопасность и комфорт.

Силовики оперативно действовали и задержали подозреваемых в квартирах их друзей и родственников. В ходе обысков были изъяты похищенные золотые украшения и оружие. Следствие также выявило, что один из подозреваемых был организатором этого нападения. Он уже стал фигурантом уголовного дела, связанного с ограблением пенсионера.

Не первый раз этот пенсионер стал жертвой преступления. Ранее, в июне, он столкнулся с нападением, организованным этим же подозреваемым. Тогда участники грабежа похитили у него ювелирные изделия и значительную сумму денег.

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41 простой способ защитить себя от грабителей
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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