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Летний лагерь в Республике Алтай закрыли на 90 суток из-за отравления детей

1:27
Происшествия

Деятельность оздоровительного лагеря "Горный Орлёнок" в Республике Алтай, в котором более 90 детей были диагностированы с кишечным иерсиниозом, была приостановлена на период в 90 суток. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на официальный канал прокуратуры региона в Telegram.

Летний лагерь в Республике Алтай закрыли на 90 суток из-за отравления детей
Фото: en.amerikanki. com/7-reasons-your-kids-should-go-to-summer-camp/

В результате выявления нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении более чем 90 несовершеннолетних участников лагеря, было выявлено заболевание кишечным иерсиниозом, который имел легкую форму течения. Органами юстиции было принято постановление Шебалинского районного суда о приостановке деятельности данного лагеря на срок в 90 суток.

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный Орлёнок" было зафиксировано более 90 случаев заражения детей кишечным иерсиниозом. В настоящее время все несовершеннолетние дети, которые были госпитализированы, направлены домой. Общее количество детей, находившихся в лагере, составляло 354. Кроме того, в связи с инцидентом было начато уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая регулирует оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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Причины групповой заболеваемости в лагере «Горный Орленок» выясняют эпидемиологи
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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