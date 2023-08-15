Летний лагерь в Республике Алтай закрыли на 90 суток из-за отравления детей

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Деятельность оздоровительного лагеря "Горный Орлёнок" в Республике Алтай, в котором более 90 детей были диагностированы с кишечным иерсиниозом, была приостановлена на период в 90 суток. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на официальный канал прокуратуры региона в Telegram.

Фото: en.amerikanki. com/7-reasons-your-kids-should-go-to-summer-camp/

В результате выявления нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства в отношении более чем 90 несовершеннолетних участников лагеря, было выявлено заболевание кишечным иерсиниозом, который имел легкую форму течения. Органами юстиции было принято постановление Шебалинского районного суда о приостановке деятельности данного лагеря на срок в 90 суток.

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный Орлёнок" было зафиксировано более 90 случаев заражения детей кишечным иерсиниозом. В настоящее время все несовершеннолетние дети, которые были госпитализированы, направлены домой. Общее количество детей, находившихся в лагере, составляло 354. Кроме того, в связи с инцидентом было начато уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая регулирует оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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