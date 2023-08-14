На авиашоу "Гром над Мичиганом" в США потерпел крушение истребитель МиГ-23

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории американского штата Мичиган рядом с аэропортом Уиллоу разбился истребитель МиГ-23. Об этом пишет Click on Detroit.

Фото: REX/Shutterstock

По информации издания, инцидент произошёл во время авиационного шоу под названием "Гром над Мичиганом". Отмечается, что пилотам удалось катапультироваться. Позже их нашли и доставили в больницу, сказано в материале.

Как пояснил один из организаторов шоу, самолёт рухнул неподалёку от жилого дома. Мероприятие решили остановить из-за ЧП. Зрители были вынуждены отправиться по домам. Падение истребителя расследуют специалисты Федерального управления гражданской авиации США.

Прошлой осенью в ходе авиашоу "Крылья над Далласом" в небе столкнулись два боевых самолёта, в результате чего погибли оба экипажа.

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