Во время авиашоу в США истребитель протаранил бомбардировщик "Летающая крепость"

Во время авиашоу в США в небе столкнулись два военных самолёта. Оба экипажа погибли. Видео происшествия появилось в соцсетях.

Сообщается, что бомбардировщик Второй мировой войны Flying Fortress ("Летающая Крепость") разбился в результате столкновения с другим самолётом во время авиашоу "Крылья над Далласом".

В "Летающую крепость" врезался истребитель King Cobra ("Королевская кобра") тоже времён Второй мировой, когда проходил на небольшой высоте.

На кадрах видно, как два самолёта опасно сближаются в воздухе, в следующую секунду происходит столкновение, и они резко падают и взрываются. Также слышны возгласы испуганного зрителя за кадром.