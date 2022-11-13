Во время авиашоу в США в небе столкнулись два военных самолёта. Оба экипажа погибли. Видео происшествия появилось в соцсетях.
Сообщается, что бомбардировщик Второй мировой войны Flying Fortress ("Летающая Крепость") разбился в результате столкновения с другим самолётом во время авиашоу "Крылья над Далласом".
В "Летающую крепость" врезался истребитель King Cobra ("Королевская кобра") тоже времён Второй мировой, когда проходил на небольшой высоте.
На кадрах видно, как два самолёта опасно сближаются в воздухе, в следующую секунду происходит столкновение, и они резко падают и взрываются. Также слышны возгласы испуганного зрителя за кадром.
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