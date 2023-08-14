Из населённых пунктов Приморского края эвакуируют жителей из-за подтоплений. Вода затронула ряд домовладений, всего из региона вывезли более 2,5 тысяч человек, сообщили в краевом МЧС.
Так, из 2,5 тысяч жителей эвакуировали 582 ребёнка.
"По состоянию на 14 августа… Всего более 2,5 тысяч человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых — дети", — сообщили журналистам в региональном МЧС.
Ранее на Приморский край обрушился тайфун "Ханун". Он принёс с собой ливни, ветер и полярный фронт, что повлияло на количество осадков. Из-за сильных дождей сформировала опасная ситуация с паводками.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что из-за сильных паводков в Приморском крае смыло мост.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.