В Приморье из-за подтоплений эвакуируют жителей: более 500 детей

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из населённых пунктов Приморского края эвакуируют жителей из-за подтоплений. Вода затронула ряд домовладений, всего из региона вывезли более 2,5 тысяч человек, сообщили в краевом МЧС.

Фото: Википедия

Так, из 2,5 тысяч жителей эвакуировали 582 ребёнка.

"По состоянию на 14 августа… Всего более 2,5 тысяч человек эвакуировано из затопленных домовладений, 582 из которых — дети", — сообщили журналистам в региональном МЧС.

Ранее на Приморский край обрушился тайфун "Ханун". Он принёс с собой ливни, ветер и полярный фронт, что повлияло на количество осадков. Из-за сильных дождей сформировала опасная ситуация с паводками.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что из-за сильных паводков в Приморском крае смыло мост.

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