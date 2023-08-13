В Архангельске ликвидировали пожар на сухогрузе

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожар на грузовом судне порта Архангельска успешно ликвидирован благодаря оперативным действиям спасательных служб, сообщает М24.

Фото: pixabay. com

Инцидент произошел на нижней палубе судна, в трюме, в момент проведения погрузочно-разгрузочных работ. Экипаж судна действовал решительно: он самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей, что позволило избежать возможных потерь.

Службы МЧС продемонстрировали профессиональное мастерство и оперативность в борьбе с огнем. Для обеспечения безопасности и проверки соседних трюмов на возможное воздействие огня было направлено 4 звена газодымзащиты. Дополнительно, чтобы снизить температуру металлических поверхностей и предотвратить дополнительное распространение огня, было использовано 4 пожарных ствола.

Очаг возгорания на площади 300 квадратных метров был быстро локализован, и в процессе тушения было задействовано 45 человек и 12 единиц специализированной техники.

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