Избивший коньками спортсменку из Екатеринбурга тренер заявил, что защищался

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На стадионе "Уральская молния" в Челябинске тренер избил 20-летнюю конькобежку из Екатеринбурга Юлию Епифанову. Спортсменка ждала своего выхода на лёд, когда 68-летний мужчина напал на нее сзади. Об этом пишет портал Е.1RU.

Фото: Depositphotos

Издание связалось с тренером Александром Кардаковым, который заявил, что всё было не совсем так, как говорит спортсменка.

По словам мужчины, он подошёл к девушке и забрал коньки, после чего она набросилась на него и дважды брызнула в лицо баллончиком.

Тренер утверждает, что ничего не видел, так как ослеп на один глаз, и, соответственно, не мог её бить.

"Я только защищался. В одной руке у меня были коньки, в другой рюкзак. Она меня била кулаками, я просто держал руки перед собой", — пояснил Кардаков.

Он также добавил, что давно конфликтует со спортсменкой. Всё из-за коньков, которые стоят 150 тысяч рублей.

Ранее девушка тренировалась у него, потом перешла к другому наставнику, а коньки не отдаёт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.