На стадионе "Уральская молния" в Челябинске тренер избил 20-летнюю конькобежку из Екатеринбурга Юлию Епифанову. Спортсменка ждала своего выхода на лёд, когда 68-летний мужчина напал на нее сзади. Об этом пишет портал Е.1RU.
Издание связалось с тренером Александром Кардаковым, который заявил, что всё было не совсем так, как говорит спортсменка.
По словам мужчины, он подошёл к девушке и забрал коньки, после чего она набросилась на него и дважды брызнула в лицо баллончиком.
Тренер утверждает, что ничего не видел, так как ослеп на один глаз, и, соответственно, не мог её бить.
"Я только защищался. В одной руке у меня были коньки, в другой рюкзак. Она меня била кулаками, я просто держал руки перед собой", — пояснил Кардаков.
Он также добавил, что давно конфликтует со спортсменкой. Всё из-за коньков, которые стоят 150 тысяч рублей.
Ранее девушка тренировалась у него, потом перешла к другому наставнику, а коньки не отдаёт.
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