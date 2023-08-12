Обвиняемый в изнасиловании школьницы учитель из Челябинска был судим за смертельную аварию

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Учитель из Челябинска Максим М., которого обвиняют в изнасиловании восьмилетней школьницы, ранее уже имел проблемы с законом. В декабре 2018 года он грубо нарушил правила дорожного движения и совершил смертельную аварию. Об этом сообщает портал 74.RU.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Известно, что автомобиль Volkswagen Polo, за рулём которого находился 32-летний педагог, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Accent.

От полученных травм погибли три пассажира Volkswagen, в том числе мать Максима, которая тоже работала учителем. Суд тогда назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинской области ученица третьего класса из села Касарги обвинила учителя русского языка и литературы в том, что он изнасиловал её на кладбище. 11 августа педагог был задержан и помещён в СИЗО на два месяца. Свою вину учитель не признаёт.

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