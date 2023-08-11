В Подмосковье мужчина залез в дом через форточку и напал на спящую женщину

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подмосковье мужчина проник в частный дом через форточку и попытался изнасиловать спящую женщину. Об этом информирует телеграм-канал SHOT.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел около пяти утра в деревне Дурнихе Раменского района. Мужчина долго выслеживал 40-летнюю блондинку, определил, где она живет и, спустя время, проник в её дом через открытую форточку. Женщина успешно отбилась и вызвала полицию.

Преступник смог скрыться, но его удалось задержать в кратчайшие сроки. По данным, он оказался 26-летним мигрантом, находившимся в России нелегально и без регистрации. В настоящее время с ним работают правоохранительные органы.

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