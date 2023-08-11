Полёт БПЛА, взорвавшегося в районе Карамышевской набережной, попал на видео

0:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появились кадры полёта беспилотника самолётного типа, который взорвался в районе Карамышевской набережной в Москве.

Дрон летел со стороны Истринского района Подмосковья и был снят на видео очевидцами в районе Павловской Слободы, сообщает Baza.

Обломки беспилотника упали недалеко от Карамышевского гидроузла.

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