В реке Алтая утонул двухлетний ребенок

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двухлетний ребёнок утонул в горной реке Мульта Республики Алтай: он остался без присмотра 22-летней матери, которая решила искупаться в водоёме. Подробности приводит СК РФ по региону.

Фото: www.vtourisme.com

"Находясь в воде, женщина увидела, что сын оказался в реке и его уносит течением, спасти ребёнка самостоятельно ей не удалось, в связи с чем она обратилась в службу спасения".

Уточняется, что местом ЧП стал Усть-Коксинский район.

Тело погибшего нашли на 700 м вниз по течению горной реки и направили на судебную медицинскую экспертизу. Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.

На данный момент проводится проверка по факту произошедшего.

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