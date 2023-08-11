Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды Сахалинской области, выбросил свыше 3,5 км пепла. ГУ МЧС России по региону сообщает, что такой импульс — второй по счету за день.
"Произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км".
Известно, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км.
Спасатели проводят осмотр по близ лежащим к вулкану территориям. Единая дежурная диспетчерская служба проинформировала об отсутствии какой-либо угрозы пеплопада в городе Северо-Курильске. Запаха сероводорода также не ощущается.
ГУ МЧС ранее сообщало о выбросе этим же вулканом пепла на высоту 2,8 км. Всё случилось утром 11 августа.
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