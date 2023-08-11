Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км: это уже второй случай за день

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды Сахалинской области, выбросил свыше 3,5 км пепла. ГУ МЧС России по региону сообщает, что такой импульс — второй по счету за день.

Фото: iz.ru

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км".

Известно, что шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 5 км.

Спасатели проводят осмотр по близ лежащим к вулкану территориям. Единая дежурная диспетчерская служба проинформировала об отсутствии какой-либо угрозы пеплопада в городе Северо-Курильске. Запаха сероводорода также не ощущается.

ГУ МЧС ранее сообщало о выбросе этим же вулканом пепла на высоту 2,8 км. Всё случилось утром 11 августа.

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