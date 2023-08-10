Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Модель Оксана Самойлова пожаловалась на свою фигуру после болезни
Генерал Сычевой вернёт Харьков в ходе осеннего наступления ВС РФ
Российские власти могут признать ведение блога экономической деятельностью
Глава МИД Украины Кулеба: для переговоров с Москвой нужен творческий подход
Reuters: федеральный суд США отменил запрет на владение оружием наркоманами
Следователи рассказали, что обнаружили тело школьницы из Каменска-Уральского в лесу через сутки
Вдова Валентина Юдашкина отправилась на отдых в Майами
в Эквадоре действует режим ЧП после убийства кандидата в президенты
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность журналистов-расследователей CIT

Многоэтажку затопило в результате землетрясения в Южно-Сахалинске

1:50
Происшествия

Мощное землетрясение, произошедшее ранним утром в среду, 9 августа, в южном районе острова Сахалин, привело к затоплению многоэтажного жилого комплекса в городе Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники в управляющей компании здания.

Многоэтажку затопило в результате землетрясения в Южно-Сахалинске
Фото: Fotodom.ru

Сейсмическая активность

Сейсмические толчки были настолько сильными, что привели к разрыву системы ливневой канализации здания, в результате чего затопленными оказались многие этажи.

Ликвидация последствий

По предварительным данным, жильцы пострадавшего дома понесли значительные потери и ущерб своему имуществу. В настоящее время эксперты тщательно оценивают финансовые последствия инцидента. Однако распределение ответственности за расходы на восстановление остается неопределенным. В случае если с управляющей компании будет снята всякая ответственность, бремя ремонта и устранения последствий в отдельных помещениях ляжет на плечи самих жильцов. По оценкам управляющей компании, только на осушение помещений потребуется не менее недели.

Хронология событий

Как сообщалось ранее, в среду утром на окраине Южно-Сахалинска произошла сейсмическая активность магнитудой 3,3 балла. Сила подземных толчков достигала 4 баллов по шкале Рихтера. Мэр города Сергей Надсадин в своем Telegram-канале заверил население, что все основные муниципальные службы работают без сбоев. Он взял ситуацию под личный контроль и поручил различным профильным ведомствам осуществлять постоянный мониторинг складывающейся обстановки, в том числе реагировать на любые обращения жителей города.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Самые мощные землетрясения снятые на камеру | Цунами в Японии, землетрясение в Мексике и другие
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Стало ясно, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"

Полковник войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему дроны ВСУ, летели на Москву 9 августа "зеркально".

Полковник Кнутов: ВС РФ удалось разгадать, почему дроны ВСУ пробивались в Москву "зеркально"
Актёр из Череповца Сергей Анисифоров разрезал и сжёг флаг России
Череповецкий актёр Сергей Анисифоров растоптал и сжёг российский флаг
Немцы исполнили песню солдат вермахта на ярмарке в Польше
Путин хорошо знает немцев и всё рассчитал: "Северный поток" будет реанимирован
В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока" Любовь Степушова Запад в капкане лицемерия: двойные стандарты приведут к поражению Наталия Красовская "Миллион за сезон": реальность для Кубани, мечта для Крыма в 2023 году Олег Володин
"Это не пиротехника": чудом выживший при взрыве в Сергиевом Посаде описал случившееся
"Не распускайте сплетни": Крючкова осадила Андрея Малахова
Экс-командир Суровикина объяснил его решение уйти из Херсона
Экс-командир Суровикина объяснил его решение уйти из Херсона
Последние материалы
В Твери пропала женщина с двухлетней дочерью
Порядка 12 человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
Украинский пленный Романюк: на Украине уже кончились мужчины, люди хотят мира с Россией
Певица София Ротару отказалась ехать на фестиваль Вайкуле в Юрмале из-за Пугачевой
В Саратове женщина случайно проглотила осу и умерла от анафилактического шока
ВСУ предприняли попытку атаки крымского аэродрома
Фильм "Барби" запретили к показу в Кувейте
Мэр Приходько: из-за обстрела ВСУ Горловки погиб мирный житель
"Барби" запретили показывать в Кувейте
В результате ДТП в Оренбургской области погибли два человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников