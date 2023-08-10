Многоэтажку затопило в результате землетрясения в Южно-Сахалинске

1:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мощное землетрясение, произошедшее ранним утром в среду, 9 августа, в южном районе острова Сахалин, привело к затоплению многоэтажного жилого комплекса в городе Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные источники в управляющей компании здания.

Фото: Fotodom.ru

Сейсмическая активность

Сейсмические толчки были настолько сильными, что привели к разрыву системы ливневой канализации здания, в результате чего затопленными оказались многие этажи.

Ликвидация последствий

По предварительным данным, жильцы пострадавшего дома понесли значительные потери и ущерб своему имуществу. В настоящее время эксперты тщательно оценивают финансовые последствия инцидента. Однако распределение ответственности за расходы на восстановление остается неопределенным. В случае если с управляющей компании будет снята всякая ответственность, бремя ремонта и устранения последствий в отдельных помещениях ляжет на плечи самих жильцов. По оценкам управляющей компании, только на осушение помещений потребуется не менее недели.

Хронология событий

Как сообщалось ранее, в среду утром на окраине Южно-Сахалинска произошла сейсмическая активность магнитудой 3,3 балла. Сила подземных толчков достигала 4 баллов по шкале Рихтера. Мэр города Сергей Надсадин в своем Telegram-канале заверил население, что все основные муниципальные службы работают без сбоев. Он взял ситуацию под личный контроль и поручил различным профильным ведомствам осуществлять постоянный мониторинг складывающейся обстановки, в том числе реагировать на любые обращения жителей города.

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