Жених убитой байкерши из Екатеринбурга рассказал, что искал её и нашёл мертвой

Жених жестоко убитой байкерши из Екатеринбурга Натальи Смышляевой Дмитрий рассказал, как искал её после пропажи и потом нашёл в квартире мёртвой. Об этом пишет портал Е 1.

Фото: ugorizont.ru

По словам мужчины, Наталья любила байки и хотела выучиться на права, а до этого каталась вместе с ним. Она была "наивным ангелочком" и видела мир в розовом свете, любила романтику и "болела" байками.

Когда Наталья неожиданно пропала, жених понял, что случилось что-то плохое. Он начал поиски, написал заявление в полицию. Вместе с сотрудниками он зашёл в квартиру и обнаружил тело девушки на полу в луже крови.

"Потом меня допрашивали, я был первым подозреваемым", — рассказал мужчина.

Но после проверки камер и звонков, подозрения с него сняли. По подозрению в убийстве с особой жестокостью суд заочно арестовал ранее судимого Владимира Косинцева. Он объявлен в розыск.

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