Убивший 17-летнюю подругу школьник из Екатеринбурга заявил, что девушка его спровоцировала

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Зверски убивший 6 августа в квартире свою 17-летнюю подругу Кристину школьник из Екатеринбурга Артём (имена несовершеннолетних изменены. — прим. ред.) написал явку с повинной и объяснил свой жуткий поступок. Об этом сообщает портал Е 1.

Фото: ya.ru

По словам источника, близкого к силовым структурам, парень заявил, что его спровоцировала сама девушка своим поведением. Она якобы гуляла с другими парнями и он её приревновал.

При этом подозреваемый вёл себя спокойно во время допроса: он не плакал и жалел не погибшую, а себя.

Кроме того, следователи выяснили, что парень давно уже употребляет наркотики.

Близкие и знакомые Артёма характеризуют его как агрессивного и дерзкого парня, который легко может начать конфликт или драку на ровном месте. Он был в своей школе одним из неформальных лидеров и пользовался успехом у девочек.

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