Лесные пожары на Гавайях унесли как минимум шесть жизней. По словам мэра округа Мауи Ричарда Биссена — младшего, ещё шестеро пострадали и находятся в больницах, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Поисково-спасательные работы продолжаются: ведётся поиск раненных и погибших. Список может стать гораздо длиннее.
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