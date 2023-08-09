Шесть жителей Гавайи погибли из-за лесных пожаров

0:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Лесные пожары на Гавайях унесли как минимум шесть жизней. По словам мэра округа Мауи Ричарда Биссена — младшего, ещё шестеро пострадали и находятся в больницах, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Фото: www.osnmedia.ru

Поисково-спасательные работы продолжаются: ведётся поиск раненных и погибших. Список может стать гораздо длиннее.

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