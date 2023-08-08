Из-за пожара в Португалии уничтожено 7 тыс. га леса

Пожар в районе муниципалитета Одемира на юге Португалии уже уничтожил приблизительно 7 тысяч гектаров лесной территории.

Фото: www.interfax.ru

Эта информация была представлена изданием Publico. Сообщается, что возгорание началось 5 августа. С целью обеспечения безопасности было произведено эвакуирование более 1,4 тысячи человек. В борьбе с огнем задействованы около 1 тысячи пожарных, а также используется авиационная поддержка.

В разных частях страны также наблюдаются десятки лесных пожаров. Сотни человек участвуют в их ликвидации. Из-за пожаров была предоставлена помощь 55 жителям, из которых 12 человек были госпитализированы. Тушение пожаров осложняется высокой температурой, которая установилась в Португалии. Например, в понедельник в муниципалитете Сантарен термометры показали рекордные 46,4 градуса, что стало максимальной отметкой в этом году для страны.

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