В Крыму задержали военного из Якутии по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военный из Якутии задержан в Крыму по подозрению в изнасиловании 20-летней жительницы Симферополя. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: mil.ru

Сообщается, что девушка спала в квартире, где находилась компания молодых людей, когда неизвестный вступил с ней в контакт против её воли. Пострадавшая обратилась в полицию.

Оперативники задержали 30-летнего военного, который живёт в Нерюнгри. Срочную службу он проходил в 2011 году, а в армию вернулся после начала спецоперации.

По данным канала, воинская часть мужчины находится в Запорожской области, но недавно он приехал в Крым. Подозреваемый дал признательные показания, после чего его передали сотрудникам военной полиции.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Ногинска спугнула насильника, придумав историю о венерической болезни.

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