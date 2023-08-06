В Забайкалье учительница географии посылала школьникам интимные фотографии

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Учительница географии из Забайкалья создала чат со школьниками и отправляла в него интимные фотографии. Теперь педагогу грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: spbdnevnik.ru

По данным издания, директор одной из школ Читы обратилась в полицию в конце мая с заявлением о том, что учительница географии создала в социальной сети "ВКонтакте" чат под названием "Юные травокуры".

Однако изучали там не природные зоны нашей планеты. Учительница пригласила двоих подростков и кидала туда интимные снимки, правда, неизвестно, чьи.

В начале августа на педагога завели уголовное дело по статье о развратных действиях, причём по суровой пятой части, а это значит, что 43-летняя учительница уже была судима за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Теперь женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Ростовской области участковый полиции сознался в изнасиловании и убийстве двух школьниц, совершённом им 30 лет назад.

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