Фигурантом уголовного дела о подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак стала 16-летняя девушка.
Корреспонденты газеты "Коммерсантъ" пишут, что подросток был использован подозреваемыми для знакомства с иммигрантами из Средней Азии. Школьница заманивала потенциальных жертв в безлюдные места, а там на них нападали неонацисты.
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