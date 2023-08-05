Фигурантом уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак стал подросток

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Фигурантом уголовного дела о подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак стала 16-летняя девушка.

Фото: СК РФ

Корреспонденты газеты "Коммерсантъ" пишут, что подросток был использован подозреваемыми для знакомства с иммигрантами из Средней Азии. Школьница заманивала потенциальных жертв в безлюдные места, а там на них нападали неонацисты.

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