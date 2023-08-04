Сбросившего свою собаку с 11-го этажа жителя Подольска задержали

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Случай жестокого обращения с животными произошёл в подмосковном Подольске: житель города был задержан сотрудниками полиции за бесчеловечное выбрасывание своей собаки из окна квартиры на 11-м этаже. О случившемся стало известно после того, как неравнодушная женщина сообщила об этом поступке в полицию. Местный житель, подозреваемый в этом, был опознан как мужчина 1970 года рождения. Его взяли под стражу для дальнейшего расследования.

Фото: Fotodom. ru

Акт жестокого обращения с животными

Инцидент, произошедший на Колхозной улице, вызвал возмущение любителей животных и общественности в целом. К счастью, собака была спасена и срочно отправлена в ветеринарную клинику для оказания неотложной медицинской помощи.

Спасение пострадавшей собаки

Благодаря своевременному вмешательству полиции и сообщению неравнодушного гражданина пострадавшей собаке была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ветеринары работают над оценкой и определением степени тяжести травм собаки. Организации по защите животных предложили свою помощь в обеспечении бедному животному хороших безопасных условий для восстановления после пережитой травмы.

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