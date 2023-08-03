В столичном аэропорту Шереметьево у россиянки, прилетевшей из Дубая, таможенниками были найдены ювелирные украшения на миллионы рублей.
Ювелирные украшения марки Cartier не были задекларированы, и пассажирка пыталась "по-тихому" пересечь с ними "зелёный коридор".
Эксперты выяснили, что нелегальные драгоценности изготовлены из золота 750 пробы, и имеют вставки из бриллиантов. Всего у девушки было украшений на сумму в 4 миллиона рублей.
Теперь против девушки может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде.
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