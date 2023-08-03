В Шереметьево у прилетевшей из Дубая россиянки нашли драгоценности стоимостью в миллионы рублей

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В столичном аэропорту Шереметьево у россиянки, прилетевшей из Дубая, таможенниками были найдены ювелирные украшения на миллионы рублей.

Фото: ru.wikipedia. org

Ювелирные украшения марки Cartier не были задекларированы, и пассажирка пыталась "по-тихому" пересечь с ними "зелёный коридор".

Эксперты выяснили, что нелегальные драгоценности изготовлены из золота 750 пробы, и имеют вставки из бриллиантов. Всего у девушки было украшений на сумму в 4 миллиона рублей.

Теперь против девушки может быть возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде.

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