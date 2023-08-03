Сегодня, 3 августа, произошли задержки и отмены трёх десятков авиарейсов в трёх аэропортах Москвы. Таковы данные, предоставленные сервисом "Яндекс.Расписания".
В Шереметьево перенесены шесть рейсов. Во Внуково перенесли три вылета, а 11 — отменены. В аэропорту Домодедово задержали сегодня отправления 10 самолётов.
Информация о причинах массовых изменений времени вылетов воздушных судов пока не поступала.
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