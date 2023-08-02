Одна из систем отказала у вылетевшего из Минеральных Вод самолёта

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У воздушного судна, отправившегося сегодня из Минеральных Вод, отказала одна из систем.

Фото: https://www.aircharteradvisors.com/wp-content/uploads/2012/07/Lear-35-light-jet-charter.jpg

По информации авторов Telegram-канала Aviaincident, авиалайнер вылетел из аэропорта Минвод в ночь на 2 августа. В какой-то момент вышла из строя система предупреждения столкновений самолётов в небе.

Капитан доложил о проблеме, и обслуживавший рейс авиаперевозчик "Азимут" рекомендовал ему направляться в пункт назначения — Нижневартовск.

Официальные комментарии по поводу инцидента пока не поступали, пишет newstracker. ru.

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