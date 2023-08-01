В Ессентуках грабитель вынес из "Пятёрочки" ящик водки и вступил в бой с полицейскими

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Грабитель вынес из "Пятёрочки" в Ессентуках ящик водки и вступил в бой с полицейскими, которые попытались его задержать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: pxhere. com

По данным издания, 31-летний Тимур К. отправился на поиски горячительных напитков вечером после употребления наркотиков. Он взял ящик водки, в котором было 14 бутылок, в ближайшем супермаркете и спокойно вышел из магазина.

Вора попытались задержать двое полицейских. Однако просто так Тимур отдавать добычу не собирался. Он сначала два раза ударил сержанта по голове бутылкой, а когда та разбилась, набросился на второго сотрудника. Силовикам, несмотря на ранения, удалось скрутить алкоголика и одеть на него наручники.

Полицейские госпитализированы с травмами. В отношении гражданина пока составили протоколы за мелкое хулиганство и употребление наркотиков. Также ему грозит ещё два уголовных дела — за грабёж и применение насилия в отношении представителей власти и до 14 лет колонии.

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