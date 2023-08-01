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"МК": эксперты уточнили масштаб повреждений от новой атаки беспилотника на "Москва-сити"

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Происшествия

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ подсчитали предварительный ущерб от столкновения украинского дрона с одной из высоток "Москва-сити" утром 1 августа.

"МК": эксперты уточнили масштаб повреждений от новой атаки беспилотника на "Москва-сити"
Фото: Denis Babenko/Russian Look

В результате крушения беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами радиоэлектронной борьбы, поврежденя стеклопакеты 21 этажа башни IQ, шесть окон выбито, сообщает издание "МК" со ссылкой на спасателей.

Также разбито четыре участка остекления на 25 этаже. Повреждения получили перегородки из гипсокартона.

Автор материала напоминают, что данные помещения используются Министерством экономического развития РФ.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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