Из-за супертайфуна "Доксури" на востоке Китая пострадали 1,4 миллиона человек

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за супертайфуна "Доксури", пришедшего в минувшую пятницу в китайскую восточную провинцию Фуцзянь, пострадали, по меньшей мере, 1,4 миллиона человек. По информации корреспондентов местной газеты "Фуцзянь Жибао", спасатели эвакуировали 363 тысячи граждан.

Фото: архив

"Доксури" разрушил около сотни жилых зданий, 346 домов повреждены серьёзно. Китайские экономисты оценили ущерб в 3,053 миллиарда юаней (сумма эквивалентна 427 миллионам долларов США — прим. ред.).

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