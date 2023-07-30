Из-за супертайфуна "Доксури", пришедшего в минувшую пятницу в китайскую восточную провинцию Фуцзянь, пострадали, по меньшей мере, 1,4 миллиона человек. По информации корреспондентов местной газеты "Фуцзянь Жибао", спасатели эвакуировали 363 тысячи граждан.
"Доксури" разрушил около сотни жилых зданий, 346 домов повреждены серьёзно. Китайские экономисты оценили ущерб в 3,053 миллиарда юаней (сумма эквивалентна 427 миллионам долларов США — прим. ред.).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В "войну чипов" между США и Китаем неожиданно оказалась втянутой Европа.