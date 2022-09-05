На острове Русский во Владивостоке распогодилось. Супертайфун "Хинамнор" принёс ливни в регион, ночью перед стартовым днём Восточного экономического форума, но взял передышку.
По данным синоптиков, во Владивостоке днём 6 сентября и в первой половине ночи 7 сентября будет сильный, временами очень сильный дождь при штормовом ветре, — передаёт РИА Новости.
Тайфун принёс ливни, шквальный ветер и сильные волны в прибрежной зоне острова. В регионе объявили штормовое предупреждение.
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