Shot: люди находятся под завалами в ресторане "Чехов сад" после взрыва в Таганроге

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таганроге Ростовской области прогремел мощный взрыв районе аквапарка. Взрывной волной выбило стёкла в соседних домах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: https://t.me/shot_shot/54788

По данным источника канала, взрыв произошёл в ресторане "Чехов сад", под завалами находятся люди, сейчас их извлекают спасатели.

Официальных объяснений случившегося пока нет.

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