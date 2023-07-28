В Таганроге Ростовской области прогремел мощный взрыв районе аквапарка. Взрывной волной выбило стёкла в соседних домах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника канала, взрыв произошёл в ресторане "Чехов сад", под завалами находятся люди, сейчас их извлекают спасатели.
Официальных объяснений случившегося пока нет.
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Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.