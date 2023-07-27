В тяжелом состоянии находятся трое пострадавших при крушении МИ-8 на Алтае

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате недавнего печального инцидента в Республике Алтай произошло крушение вертолета Ми-8, в результате которого пострадали несколько человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Как сообщают медики, три человека находятся в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести. Эту информацию журналистам предоставила пресс-служба Минздрава России.

Фото: Вадим Савицкий

Крушение вертолета и данные о пострадавших

Авария вертолета произошла 27 июля в Республике Алтай. В результате пострадали в общей сложности 16 человек, из них четверо погибли. Пятеро из пострадавших получили амбулаторное лечение ран. При этом семи пострадавшим потребовалась госпитализация в медицинское учреждение региона: трое из них в критическом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести. Медицинские работники старательно оказывают необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим.

Транспортировка пострадавших

Глава республики Олег Хорохордин сообщил, что в республиканскую больницу в Горно-Алтайске доставлены семь пострадавших. Среди них два пассажира находятся в критическом состоянии, а одна женщина — в крайне тяжелом.

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