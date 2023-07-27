Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5.3

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В акватории Тихого океана, недалеко от Курильских островов, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.3. О сейсмической активности сообщила пресс-служба МЧС по Сахалинской области.

Фото: https://www.deccanherald.com/

27 июля 2023 г. в акватории Тихого океана, примерно в 35 км к юго-востоку от посёлка Буревестник, произошло сейсмическое явление. Сила землетрясения составила 5.3 балла по шкале магнитуд, а глубина — 16 км, говорится в официальном сообщении.

Последствия землетрясения ощущались с интенсивностью до трёх баллов по шкале интенсивности в районах Курильска, поселка городского типа Южно-Курильск, Малокурильского и Буревестника.

Следует отметить, что предупреждение о цунами не объявлялось, и все экстренные службы работают в обычном режиме. Сообщений о жертвах и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.