Дипломат из Гвинеи в футболке с портретом Путина стал фотозвездой саммите в Петербурге

На недавно прошедшем в Санкт-Петербурге форуме "Россия-Африка" в центре внимания оказался сотрудник посольства Гвинеи в России Лама Жак Севоба, который пришёл на мероприятие в футболке с изображением российского лидера Владимира Путина. В интервью ТАСС он объяснил свое решение и рассказал, почему при поддержке России он видит светлое будущее Африки.

Фото: https://aif-s3.aif.ru/images/033/290/875177124f4228c5afa2308d27a3400b.png

Лама Жак Севоба выразил глубокое восхищение президентом Путиным, назвав его воплощением мира.

Он полностью поддерживает политику Путина и считает, что Россия в настоящее время является великой страной, которая под руководством Путина станет ещё более великой. По мнению Севобы, Путин — политик, который способствует гармонии в мире.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.