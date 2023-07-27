В попытке остановить масштабные финансовые махинации, судебная система Российской Федерации вынесла решение по одному из самых громких дел о финансовых преступлениях за последнее время.
Тверской суд Москвы приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы за неправомерный вывод крупной суммы денег из России. Этот приговор вынесен заочно, так как осуждённый находится в международном розыске.
Согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой РФ, Платон, являющийся фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", сотрудничал с ещё двумя гражданами, чтобы создать преступное сообщество с целью вывода более 126 млрд рублей из России в иностранной валюте.
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