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Суд в РФ приговорил молдавского бизнесмена и владельца "Молдиндконбанк" Платона к 20 годам колонии заочно

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Происшествия

В попытке остановить масштабные финансовые махинации, судебная система Российской Федерации вынесла решение по одному из самых громких дел о финансовых преступлениях за последнее время.

Суд в РФ приговорил молдавского бизнесмена и владельца "Молдиндконбанк" Платона к 20 годам колонии заочно
Фото: nokta.md/

Тверской суд Москвы приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам лишения свободы за неправомерный вывод крупной суммы денег из России. Этот приговор вынесен заочно, так как осуждённый находится в международном розыске.

Согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой РФ, Платон, являющийся фактическим владельцем АО КБ "Молдиндконбанк", сотрудничал с ещё двумя гражданами, чтобы создать преступное сообщество с целью вывода более 126 млрд рублей из России в иностранной валюте. 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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