Полиция задержала осквернителя могил в Сосногорске

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате возмутительного акта вандализма в Сосногорске пострадали десятки могил, в том числе и тех, кто отдал свои жизни за Россию в ходе специальной военной операции. В результате акта вандализма были разрушены кресты и ограды, разбросаны венки и фотографии.

Фото: novyefoto. ru/fotos/G-Sosnogorsk-Foto.html

Шокирующий акт вандализма

Мирное место упокоения усопших на улице Гайдара превратилось в сцену разрушения после акта ванадализма. Ильдар Мухмутов, руководитель муниципалитета, выразил глубокую озабоченность и скорбь по поводу случившегося.

Расследование

Благодаря оперативным и добросовестным действиям сотрудников полиции был установлен и задержан подозреваемый. Следственная группа активно проводит расследование, чтобы выяснить мотивы этого отвратительного поступка. Вся общественность с тревогой ожидает справедливости в отношении павших героев и оскверненных мест их упокоения.

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