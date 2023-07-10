Отец известной актрисы передал мошенникам 900 тыс. рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Отца актрисы, известной по роли в сериале "Глухарь", Оксаны Скоропад обманули мошенники. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фото: kod.ru

Злоумышленники воспользовались известной схемой. Они позвонили потерпевшему и заявила, что его дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. При этом сама Скоропад якобы находится при смерти. Мужчину вынудили отдать 900 тыс. рублей.

63-летнему Валерию Скоропаду позвонил неизвестный, представился сотрудником следственных органов. Он заявил, что его дочь сбила девушку на автомобиле. Мошенник сообщил, что пострадавшей необходима дорогостоящая операция, которая поможет избежать уголовной ответственности для его дочери.

Отец актрисы собрал денежные средства и передал курьеру, который вскоре приехал к мужчине. Через час после звонка мошенника вернулась и сама Оксана Скоропад. Возбуждено уголовное дело.