В Башкирии зафиксированы два случая нападения медведей на людей

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два случая нападения медведей на людей зафиксировано в Башкирии. Об этом пишет mkset.ru.

Фото: dela.ru

Издание сообщает, что первый инцидент произошёл в конце июня в Ишимбайском районе, где медведь напал на грибника и ранил его.

Во втором случае жертвой нападения стал пастух в Белорецком районе, который искал пропавших лошадей. Мужчине удалось скрыться, а медведь убежал в лес.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Случаи с Медведем, Которые Лучше не Смотреть Одному