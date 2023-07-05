Два случая нападения медведей на людей зафиксировано в Башкирии. Об этом пишет mkset.ru.
Издание сообщает, что первый инцидент произошёл в конце июня в Ишимбайском районе, где медведь напал на грибника и ранил его.
Во втором случае жертвой нападения стал пастух в Белорецком районе, который искал пропавших лошадей. Мужчине удалось скрыться, а медведь убежал в лес.
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