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Мэр Кишинёва Чебан пообещал финансовую поддержку семьям погибших в аэропорту силовиков

1:01
Происшествия

Из заявления градоначальника столицы Молдавии Иона Чебана следует, что члены семей сотрудника безопасности и пограничника, погибших в результате стрельбы в аэропорту в минувшую пятницу, могут рассчитывать на получение финансовой помощи.

По словам Чебана, кишинёвская мэрия намерена выделить семьям жертв теракта по 100 тысяч леев (свыше 5400 долларов по текущему курсу — прим. ред.).

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в здании аэропорта Кишинёва накануне. Иностранный гражданин открыл огонь, после чего из воздушной гавани сразу же эвакуировали всех пассажиров и отложили вылеты.

По информации сотрудников местного управления МВД, злоумышленником оказался гражданин Республики Таджикистан, которого не пустили на территорию страны. Стрелок получил ранения во время задержания. Медики оценивают его состояние как тяжёлое, пишет РИА Новости. 

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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