РИА Новости: Молдавия нанесла "смертельный удар", объявив о неминуемом аресте Путина

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Гражданка Румынии и президент Молдавии Майя Санду вызвала широкий резонанс своим заявлением о возможном аресте президента России Владимира Путина в случае его визита в страну. По словам Санду, молдавские правоохранительные органы будут действовать в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС), с которым республика подписала соглашение. О причинах и последствиях этого "смертельного удара" рассуждает обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников в своей авторской колонке.

Фото: Katerina Sulova/CTK

Эксперты отмечают, что данное заявление имеет лишь символическое значение и мало юридической и практической основы. Россия, в свою очередь, никогда не ратифицировала вхождение в Римский статут и полностью вышла из соглашения о МУС в 2016 году. Таким образом, решение МУС не обязывает Россию подчиняться его решениям, пояснил журналист.

Громкое заявление Санду вызывает вопросы о её мотивах. Некоторые аналитики видят в этом попытку полного разрыва с Россией и укрепления связей с Западом. Предполагается, что западные кураторы поддерживают Молдавию в её стремлении создать провокационную обстановку и усилить давление на Москву, добавил публицист.

По его мнению, помимо символической значимости, заявление Санду может иметь и экономические последствия для самой Молдавии. В своём стремлении к евроинтеграции и отторжению от России, страна столкнулась с ростом инфляции и тарифов на энергию и продукты питания. Это уже привело к серьёзным проблемам в экономике.

В этом контексте заявление Санду об аресте Путина, несмотря на его шумность, может быть лишь проявлением политической игры, не имеющей реального влияния на ситуацию в регионе, заключил автор материала.

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