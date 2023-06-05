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В Красноярске в здании ГИБДД произошел пожар

0:41
Происшествия

В здании отдела ГИБДД Железнодорожного района Красноярска произошел пожар. Об этом сообщает портал NGS24. ru.

В Красноярске в здании ГИБДД произошел пожар
Фото: Московский Комсомолец в Германии

Инцидент произошел в ночь на 5 июня, по улице Маерчака, 53г. По предварительной версии, в одном из кабинетов регистрационно-экзаменационного отдела произошло короткое замыкание. Дым распространился на второй и третий этажи здания.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, пожар удалось потушить за 40 минут. Пострадавших нет. Как отметили в Госавтоинспекции, работа отделения временно приостановлена.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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