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Минтранс: Крымский мост временно закрыт по техническим причинам

1:01
Происшествия

По техническим причинам движение по Крымскому мосту временно приостановлено и будет возобновлено в ближайшее время — об этом сообщил советник главы полуострова Олег Крючков со ссылкой на главу Минтранса Крыма Николая Лукашенко.

Минтранс: Крымский мост временно закрыт по техническим причинам
Фото: moscow-dvorik.com

Он также добавил, что паромная переправа, начавшая и продолжающая работу после диверсии на Крымском мосту (для перевозки грузовых автомобилей, которым запрещен проезд на мост) работает в штатном режиме.

Ранее власти Крыма сообщили, что на севере полуострова успешно отработало по вражеским целям ПВО, жертв и разрушений нет.

Также власти курортной Евпатории предупредили, что в городе "могут быть слышны громкие звуки" — это учения силовых структур.

Pravda.Ru связалась с водителями, находящимися у моста — они подтвердили, что "дорожники и службы безопасности разворачивают всех что в Тамани, что в Керчи и призывают ждать, пока движение будет открыто".

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За атаку на мост Украина горела, еще атака - и будет тлеть?
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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